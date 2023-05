Mondiali Under 20: l’Italia conquista gli ottavi, decisiva la vittoria per 3-0 sulla Repubblica Dominicana

L’Italia si impone per 3-0 sulla Repubblica Dominicana e conquista il passaggio agli ottavi dei Mondiali Under 20 2023.

Ottimo primo tempo da parte degli Azzurrini che già nella prima frazione di gioco, oltre a costruire e reggere bene si portano in vantaggio. Ottima prestazione di Casadei che sblocca anche il risultato al 18esimo minuto con un colpo di testa decisivo. Bene anche Ambrosino e Baldanzi, alla conclusione più volte. E’ proprio il numero 9 a raddoppiare ad inizio ripresa: l’attaccante si rende decisivo con un tiro dalla distanza che spiazza Valdez, 2-0 al cinquantesimo. Ad inizio ripresa arriva una nuova rete azzurra con la grandissima conclusione a giro di Montevago. La rete viene rivista al var per un possibile fuorigioco e annullata, peccato per il giocatore che avrebbe messo a segno una rete da ricordare. A mettere il sigillo sul match è ancora Casadei all’85esimo: doppio passo e angolino, il pupillo azzurro fissa il risultato, con doppietta, sul 3-0.