Mondiali Under 20 2023, quarti di finale: calendario, programma, orari e tv

Il calendario dei quarti di finale ai Mondiali Under 20 2023: ecco il programma, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming di questo turno nel quale entra nel vivo la manifestazione Fifa per le nazionali U20. Nella speranza che ci sia anche l’Italia, impegnata contro l’Inghilterra agli ottavi, andiamo a definire allora di seguito il palinsesto e la programmazione degli incontri, ricordando come i diritti siano stati acquistati dalla Rai.

QUARTI

Sabato 3 giugno 2023

ore 19.30 Israele-Brasile/Tunisia

ore 23.00 Colombia/Slovacchia-Inghilterra/Italia

Domenica 4 giugno 2023

ore 19.30 Ecuador/Corea del Sud-Argentina/Nigeria

ore 23.00 Stati Uniti-Gambia/Uruguay