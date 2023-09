I sospetti di Van Gaal: “In Qatar tutto premeditato per far vincere l’Argentina di Messi”

A quasi un anno dal Mondiale in Qatar vinto dall’Argentina, l’ex Ct dell’Olanda (fermata ai quarti di finale dall’Albiceleste) Louis Van Gaal non ha digerito la sconfitta. Lo storico allenatore, intervenuto al gala degli Eredivisie Awards 2022-’23, non ha nascosto i suoi sospetti sull’ultimo campionato del mondo. In un’intervista con l’emittente olandese ‘NOS’ – ripresa da diversi giornali spagnoli – Van Gaal ha fatto riferimento all’atteggiamento dei giocatori argentini: “Quando vedi come si comporta l’Argentina e come lo facciamo noi… Alcuni giocatori argentini sono andati troppo oltre e non sono stati penalizzati. Per questo motivo penso che tutto sia stato premeditato”. “Dico sul serio tutto quello che dico”, ha aggiunto Van Gaal. “Quindi Messi doveva essere campione del mondo?”, incalza il giornalista. “Penso di sì”, ha risposto Van Gaal.