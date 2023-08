Mondiali Femminili 2023, l’Australia passa sulla Danimarca per 2-0

L’Australia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali Femminili rifilando un netto 2-0 alla Danimarca, entrando quindi nelle prime 8 del Mondo. Dopo 29 minuti del primo tempo, dopo un dominio di gioco e di idee, passano le australiane con il go di Foord che sancisce il vantaggio australiano. La Danimarca non riesce a reagire e cade in balia dei colpi delle giocatrici australiane.

Il secondo tempo inizia com’è terminata la prima frazione di gioco. Danimarca incapace di reagire, mentre Australia pronta ad approfittare in contropiede per chiudere il colpo che metterebbe al tappetto la nazionale danese. Il 2-0 arriva con una rete di Raso che mette definitivamente in ghiaccio la partita e blinda la qualificazione ai quarti di finale. L’Australia attende la vincente del match fra Francia e Marocco.