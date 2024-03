Mondiali 2030: in Marocco uno stadio da 115.000 posti

Accelerano i preparativi per i Mondiali di calcio del 2030 che si svolgeranno in Marocco, Portogallo e Spagna, con il paese africano che ha annunciato l’aggiudicazione del progetto per il nuovo stadio di Casablanca. Il “Grande Stade” avrà una capienza di 115.000 posti e sarà la seconda struttura per ospitare eventi sportivi più grande al mondo. Il primo posto è occupato dallo stadio “Primo Maggio” della Corea del Nord con 160.000 posti.

Il progetto degli studi di architettura “Oualalou + Choi e Populous” è ispirato all’estetica dei tipici eventi di convivialità marocchina noti come “moussem” e cerca di creare un impianto che ben si sposa con la cultura e le tipiche linee delle strutture marocchine. A breve il via ai preparativi per l’inizio dei lavori su un’area di 100 ettari nella città di El Mansouria, nella provincia di Benslimane, 38 km a nord di Casablanca, a poca distanza dall’aeroporto internazionale Muhammad V. La struttura sarà sede di due club locali.