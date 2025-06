La Juventus ottiene la seconda vittoria dopo quella all’esordio contro l’Al Ain e va gli ottavi del Mondiale per Club. Wydad battuto 4-1.

Seconda partita, secondo successo per la Juventus di Igor Tudor nel Mondiale per Club 2025. I bianconeri vinco contro il Wydad AC Casablanca con il punteggio di 4-1 e ottengono così la qualificazione agli ottavi di finale. Adesso servirà solo sapere quale sarà il piazzamento della Vecchia Signora nel girone, dubbio che verrà sciolto dopo l’ultima sfida contro il Manchester City.

I Citizens giocheranno alle 03:00 ora italiana contro l’Al Ain, con gli inglesi che dovranno segnare almeno 6 gol per cercare di avere due risultati su tre nella sfida contro la Juventus in programma giovedì 26 giugno alle ore 21:00 italiane.

Juventus-Wydad Casablanca, la partita: Yildiz protagonista

La Juventus parte subito forte grazie al suo talento che veste la casacca n°10. Kenan Yildiz si libera in area e tira verso la porta difesa Benabid che non riesce a deviare a causa della deviazione della difesa dei marocchini. Alla fine, infatti, dopo la revisione della FIFA, il gol verrà tolto all’ex Bayern e diventerà autogol di Boutouil.

Servono solo altri 10′ a Kenan per realizzare la sua doppietta personale, e lo fa con una conclusione eccezionale. Cambiaso parte dall’esterno e si accentra per poi servire il turco che al volo fa partire un tiro potentissimo verso l’incrocio dei pali, segnando così il 2-0. La partita sembra inserirsi in dei binari prestabiliti, ma il Wydad mette in difficoltà la Juve e al 25′ Lorch sfrutta una disattenzione difensiva per accorciare.

La sfida torna equilibrata, e resta così per diverso tempo. La Juventus, infatti, prova a chiuderla, ma la squadra di Casablanca resiste e prova a ripartire. A chiuderla definitivamente ci pensa il solito Yildiz, che sfrutta un ottimo assist di Kolo Muani per segnare il 3-1. Nel finale gioia anche per Dusan Vlahovic, che segna su rigore il definitivo 4-1.