Mondiale per Club, il Times rivela: 4 posti Uefa a ultime vincitrici Champions e altri 8 per ranking

Non è ancora ufficiale, ma il Times riporta quale sia la decisione da parte di Fifa e Uefa per distribuire i dodici pass per il Mondiale per Club 2025 che cambierà il proprio format allargandosi a 32 squadre come un vero e proprio torneo equivalente ai Mondiali per le nazionali. Quattro posti saranno assegnati alle squadre vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions League, dunque Real Madrid e le prossime tre vincitrici, mentre gli altri 8 posti saranno assegnati in base al ranking Uefa.

La classifica attuale vede Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Psg, Real Madrid, Barcellona e Manchester United in ordine, ma con i blancos già qualificati entra in gioco la nona, vale a dire la Juventus, e così via scendendo nel ranking qualora dovesse servire. Ma l’Uefa starebbe pensando anche a un vincolo di due squadre per ogni paese, che farebbe entrare in gioco anche Ajax e Borussia Dortmund stando all’attuale ranking, facendo uscire fuori almeno due inglesi tra le altre.