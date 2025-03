La FIFA ha ufficializzato i ricavi del Mondiale per Club, svelando le cifre che riceveranno le 32 squadre partecipanti al torneo che andrà in scena la prossima estate. Il montepremi complessivo sarà pari a 1 miliardo di dollari, suddiviso tra premi di partecipazione dal valore totale di 525 milioni di dollari e premi da performance sportive da 475 milioni di dollari.

La FIFA non tratterrà un dollaro dalla Coppa del Mondo per Club. Tutti i ricavi saranno ridistribuiti al mondo del calcio per club tramite montepremi. E la FIFA spera di raccogliere altri 250 milioni di $ da qui all’inizio del torneo. Il pagamento di solidarietà finale sarà determinato dal successo commerciale del torneo. “Il modello di distribuzione della Coppa del Mondo per Club FIFA riflette l’apice del calcio per club e rappresenta il montepremi più grande di sempre per un torneo di calcio che comprende una fase a gironi di sette partite e un formato di playoff con un potenziale pagamento di 125 milioni di $ previsto per i vincitori”, ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

“Oltre al montepremi per le squadre partecipanti, c’è un programma di investimento di solidarietà senza precedenti in cui abbiamo un obiettivo di fornire altri 250 milioni di $ al calcio per club in tutto il mondo. Questa solidarietà fornirà senza dubbio una spinta significativa ai nostri sforzi in corso per rendere il calcio veramente globale”.

MONDIALE PER CLUB: QUOTE PARTECIPAZIONE

Club Europei: tra 12,8 e 38,2 milioni di dollari in base a meriti sportivi/commerciali

Club Sud America: 15,2 milioni di dollari

Club Nord, Centro America e Caraibi: 9,5 milioni di dollari

Club Asia 9,5 milioni di dollari

Club Africa: 9,5 milioni di dollari

Club Oceania: 3,6 milioni di dollari

MONDIALE PER CLUB, PREMI IN BASE AI RISULTATI