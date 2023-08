Miroslav Mihajlovic, il figlio di Sinisa diventa allenatore: “Mi darai la forza da lassù”

Miroslav Mihajlovic, figlio di Sinisa, ha conseguito ufficialmente il patentino Uefa C, l primo livello disponibile per chi comincia ad allenare, come ha pubblicato lui stesso in una storia Instagram. Da ora potrà allenare qualsiasi categoria giovanile ad eccezione della Primavera, in attesa di passare allo step successivo.

La scelta di intraprendere la carriera di allenatore, ha riportato alla mente le parole pronunciate proprio da lui dopo la morte di Sinisa: “Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto”.