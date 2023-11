Milan, tegola Thiaw: severa lesione miotendinea del bicipite femorale

Ennesima tegola in questa difficile stagione per il Milan. La partita contro il Borussia Dortmund non ha portato solo una sconfitta che rischia compromettere del tutto il cammino in Champions League dei rossoneri, ma anche l’infortunio di Malick Thiaw. Un problema muscolare avvertito a inizio ripresa che lo terrà lontano dai campi di gioco per un periodo abbastanza lungo. Il difensore tedesco si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di “una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni”. Thiaw non tornerà in campo prima del 2024.