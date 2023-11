Milan, Tassotti a TvPlay: “Non ho ancora capito perché Maldini sia stato mandato via”

Intervistato da ‘TvPlay’, Mauro Tassotti, ex allenatore in seconda e calciatore del Milan, si è soffermato in particolare sul momento e le voci che circolano intorno all’ambiente rossonero: “In club come Inter, Juve e Milan è difficile accettare la sconfitta, ma secondo me Pioli sta facendo un lavoro straordinario e non va criticato. Tifosi, società, squadra e allenatore in questi momenti devono stare uniti e rialzarsi assieme. Arriveranno sfide importanti e vanno affrontato con testa, mentalità e serenità”.

E ancora: “Non ho ancora capito perché Maldini sia stato mandato via, non ce lo hanno mai spiegato. Penso che un ritorno di Ibra al Milan possa fare solo che bene, ha dimostrato sempre grande leadership”.