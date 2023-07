Milan, sirene arabe anche per Origi: l’Al-Ettifaq pensa al belga

Il vento d’Arabia potrebbe soffiare anche per Divock Origi. Il belga, dopo solo una stagione al Milan, è veramente ai margini del progetto tecnico di Pioli che presto accoglierà in attacco anche Okafor. Dopo che sarà perfezionato l’arrivo del centravanti svizzero dal Salisburgo, il Diavolo potrebbe concentrarsi sulle uscite ed una di queste potrebbe portare alla cessione di Origi in Arabia.

Secondo quando riportato da Football Insider il belga sarebbe seguito anche da Leeds, Crystal Palace e West Ham che hanno mostrato un forte interesse per il 28enne. Su Origi, nelle ultime ore, ci sarebbe stato un primo sondaggio dell’Al-Ettifaq che vuole portare in Arabia un colpo di valore in un campionato che inizia ad abbondare di talento.