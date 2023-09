Milan, Scaroni: “Ipotesi San Siro lontana, ma non morta”

San Donato Milanese è nel mirino del Milan come sede del nuovo stadio, ma San Siro non è ancora un’opzione archiviata. A parlarne è il presidente Scaroni, in occasione della presentazione della proposta di Variazione Urbanistica: “Non siamo qui a dire ‘addio e grazie’. L’ipotesi San Siro è più lontana ma non è ancora morta. Avere un nuovo stadio nell’area di San Siro e lasciare in piedi anche l’attuale impianto è inaccettabile, lo dice anche il sindaco Sala. La posizione della sovrintendenza è scomoda, anticipa che considera il secondo anello di valore architettonico e quindi non si può demolire. Questa decisione ha lasciato interdetti noi, l’Inter e anche il sindaco, quindi sta a lui vedere se riesce a rimuovere questo vincolo. Se ci dovesse riuscire si potrebbe aprire uno scenario per cui il progetto che ora è malaticcio, tornerebbe sano. Noi però andiamo avanti come dei treni sull’ipotesi San Donato, un progetto su cui abbiamo lavorato molto, con impiego di energie ed economico”.