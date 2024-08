Milan: presentata policy a tutela della maternità, è il primo club in Europa

Il Milan garantirà il rinnovo automatico alle calciatrici in caso di gravidanza sviluppata nella stagione della scadenza contrattuale. Si tratta di una pagina storica per il calcio europeo, con il club rossonero che è il primo a presentare una policy simile. La società ha intenzione di garantire assistenza anche per la cura dei figli, nelle ore in cui l’atleta è impegnata nell’attività sportiva, oltre che offrire supporto per voli, alloggi e spese di viaggio per i figli della tesserata.

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare un progetto tanto importante, che testimonia ancora una volta l’attenzione del Milan a tematiche rilevanti per tutte le persone della famiglia rossonera. Vogliamo che questo nuovo passo sia un’ulteriore motivazione di crescita e sviluppo per tutto il Club, diventando un modello da seguire a livello nazionale e internazionale, contribuendo a rendere il mondo del calcio un ambiente in cui tutti possano sentirsi liberi di prendere decisioni personali importanti“.