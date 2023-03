Milan, Pioli allenatore per un giorno di una squadra di calcio paralimpico

Stefano Pioli allenatore per un giorno del Vharese, polisportiva Onlus che rappresenta una delle due realtà di calcio paralimpico della Figc. Il tecnico del Milan ha trascorso la mattinata con la squadra impegnata nelle promozione degli aspetti sociali dello sport in relazione alle disabilità intellettivo-relazionali. Una sorpresa davvero gradita dai giocatori del Vharese, che sono stati allenati per un’intera seduta da Pioli. L’allenatore poi al termine si è dedicato alle foto ricordo e ha espresso la sua soddisfazione: “In queste occasioni sono ancora più orgoglioso di rappresentare il Milan”.