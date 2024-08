Milan-Monza, Trofeo Berlusconi. Sensi out per infortunio, al suo posto entra Pessina

Stefano Sensi è stato costretto a uscire per infortunio nei primi minuti di Milan-Monza, match valido come edizione 2024 del Trofeo Silvio Berlusconi. Il centrocampista dei brianzoli, ex Inter, è rimasto vittima di una forte botta al costato in uno scontro di gioco. Apparso molto dolorante e con difficoltà nella respirazione, il cambio è stato praticamente immediato con Nesta che ha mandato in campo al suo posto Matteo Pessina. Nelle prossime ore probabili ulteriori esami strumentali per escludere altre complicazioni per Sensi, giocatore storicamente molto sfortunato con gli infortuni.

Aggiornamento ore 22:50 – Come comunicato dai telecronisti Mediaset, le radiografie non hanno mostrato fratture. Per Sensi quindi solo una forte contusione, buone notizie sia per lui che per il Monza.