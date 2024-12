“L’ ideale sarebbe vincerle tutte e tre così si entra subito tra le prime otto, si fanno gli ottavi e si saltano i play-off. Così con meno partite è meglio, abbiamo anche la partita di Bologna. Sulla carta sembra facile vincerle tutte e tre, ma non lo è. Non sarà facile, ma dobbiamo affrontare ogni partita come una finale”. Così Zlatan Ibrahimovic poco prima di Milan-Stella Rossa parla ai microfoni di Sky Sport sul cammino in Champions dei rossoneri. Ma lo svedese è tornato anche sulla sfida contro l’Atalanta: “Gli arbitri hanno una grande influenza nelle partite, li vogliamo aiutare e li rispettiamo, poi è ovvio che il mister dopo la partita aveva le sue emozioni, non era contento e si è sfogato, ma noi rispettiamo gli arbitri, non solo chi era in campo a Bergamo, ma in generale tutti quanti”, dice Ibra che considera “questo Milan più forte dell’anno scorso, c’è maggiore qualità e non siamo dipendenti da certi giocatori, quello che non va al 100% è l’equilibrio, la continuità che non abbiamo e che ci darebbe fiducia”.