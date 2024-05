Milan, Cardinale: “Serve equilibrio tra obiettivi a breve termine e sostenibilità”

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital e proprietario del Milan, è intervenuto oggi al Qatar Economic Forum, parlando proprio di come è entrato nel club rossonero e la sua visione. “In questi anni da proprietari del Milan abbiamo messo in pratica proprio quello che ci aspettavamo. Ma conoscerlo in linea teorica e poi viverlo in prima persona è diverso. Dico questo perché i nostri “partner” nell’AC Milan sono i tifosi e prendo molto sul serio questa cosa”

“In America i proprietari di squadre e club non hanno questo tipo di “partnership”, ma nel calcio europeo è qualcosa che bisogna prendere sul serio. Nel calcio italiano devi prendere la cosa molto sul serio, e io lo faccio. C’è un’opportunità qui, almeno nella nostra tesi di investimento, per professionalizzare il modo in cui vengono gestite queste cose – spiega -. Non si tratta più di un hobby per persone ricche, ora il capitale istituzionale è attratto da queste situazioni perché si tratta di attività multimiliardarie di intrattenimento per eventi live e si necessita di un equilibrio.

“Per tornare al successo – conclude – bisogna trovare un equilibrio tra l’obiettivo a breve termine di vincere ogni anno e quello a lungo termine della sostenibilità. Queste cose non devono portare solo a un profitto, ma dovrebbero invece aumentare il flusso di cassa. È un circolo virtuoso, non differente da quello che succede in ogni altra azienda. I tifosi ovviamente vogliono vincere sempre. L’ironia nello sport è che se vinci ogni anno rendi la competizione meno interessante, Ma è ovvio che si parte sempre per vincere il campionato, per arrivare il più lontano possibile“.