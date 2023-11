Messina-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Latina, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Una trasferta ostica attende il Latina che dopo un avvio super di campionato che hanno proiettato i laziali fino al secondo posto in classifica, ora deve stare attenta dal pressing delle altre: Crotone fra tutte. Il Messina, invece, è alla ricerca di fare punti salvezza vista la lotta accanita nelle basse zone di classifica. Si inizia alle 16.15 di domenica 12 novembre con il match sarà in diretta su Sky Sport 255 e NOW.

