Messi vince il Pallone d’Oro 2023: “Non c’era posto migliore per augurare buon compleanno a Diego”

“Innanzitutto grazie alle persone che mi hanno votato. Condivido questo premio con i miei compagni di nazionale. Credo che sia un dono per tutto il gruppo e per tutta la gente argentina per ciò che abbiamo raggiunto insieme“. Questo il commento a caldo di Lionel Messi, che ha vinto il Pallone d’Oro 2023, ottenendo questo riconoscimento per l’ottava volta in carriera.

L’argentino ha poi aggiunto: “Non voglio dimenticarmi di Haaland e Mbappé, che hanno avuto un anno fantastico e sono sicuro che nei prossimi anni lo vinceranno. Vedo molti giovani e sono sicuro che ci regaleranno tanto grande calcio. Ho la fortuna di aver partecipato per tanti anni a questo gala e anche se i giocatori cambiano il livello non cala. Una menzione speciale è per il Mondiale, l’unico sogno che mi mancava. E’ stato speciale perché in molti volevano che l’Argentina diventasse campione. Condivido questa gioia con la mia famiglia, e in particolare mia moglie per avermi accompagnato per tutta la mia carriera ed esserci stata nei momenti peggiori, aiutandomi a raggiungere i miei obiettivi. Infine, un’ultima menzione va a Diego perché credo che non ci sarebbe posto migliore per auguragli buon compleanno“.

“Tutti i Palloni d’Oro sono speciali, anche se ho sempre detto che gli obiettivi più importanti sono quelli collettivi. Pertanto si tratta di uno speciale riconoscimento, ma comunque secondario – ha proseguito la Pulce – Come ho detto molte volte, non avrei mai immaginato di avere la carriera che ho avuto e la fortuna di raggiungere tutti gli obiettivi che avevo. Ho vinto tutto, ma ho anche avuto tante sconfitte dure e vissuto momenti difficili, soprattutto con la Nazionale. Tuttavia ho sempre continuato a lottare, voglio ringraziare tutti per avermi aiutato“.