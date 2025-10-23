L’argentino resterà negli Stati Uniti fino a 41 anni: nel nuovo contratto anche il Mondiale 2026 e l’attesa inaugurazione del Miami Freedom Park.

Lionel Messi non smette di scrivere la sua leggenda. Dopo aver fatto la storia con il Barcellona e con l’Argentina, e aver lasciato meno tracce con il Psg, la Pulce ha deciso di legarsi ancora all’Inter Miami, firmando un prolungamento fino al 2028. Avrà 41 anni alla scadenza e nel frattempo vivrà da protagonista il Mondiale del 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Qui a Miami sono felice da subito, e sono felice di restare. Questo progetto è diventato una realtà bellissima: non vediamo l’ora di giocare al Miami Freedom Park”, ha detto Messi nel video dell’annuncio, girato proprio nel cantiere del nuovo stadio, pronto entro il 2026.

Entusiasta anche la proprietà: “Abbiamo detto ai nostri tifosi di sognare in grande e ci stiamo riuscendo – ha commentato Jorge Mas, amministratore delegato del club – la firma di Leo è un regalo alla città e un segnale del nostro impegno”. Ancora più diretto David Beckham: “Portare il miglior giocatore della storia del calcio a Miami è un privilegio. Leo ama questo sport e questa città: continua a ispirare milioni di ragazzi e vuole ancora vincere”.

Dal suo arrivo nell’estate 2023, Messi è stato il cuore pulsante della squadra: 82 presenze in tutte le competizioni, 71 gol e 44 assist, numeri che valgono già diversi record del club. Solo nel 2025 ha conquistato la Scarpa d’Oro MLS grazie a 29 reti. E adesso, con altri tre anni davanti, i tifosi possono continuare a sognare.