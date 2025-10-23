Dopo il ko in campionato contro il Milan, la squadra viola ritrova subito compattezza e cinismo in Europa. A segno Ndour nel primo tempo, poi Dzeko e Gudmundsson chiudono la pratica in Austria.

La Fiorentina reagisce subito dopo la sconfitta in campionato con il Milan e lo fa in Conference League con una vittoria netta sul Rapid Vienna. Al 4’ i viola sfiorano il vantaggio con una doppia occasione: prima Viti e poi Dzeko trovano la respinta decisiva dei difensori austriaci sulla linea. Il gol, però, arriva poco dopo. Al 10’ Ndour sfrutta una corta respinta del portiere Heidl sul tiro del centravanti bosniaco e insacca l’1-0.

Il Rapid prova a riorganizzarsi ma fatica a costruire azioni pericolose. Alla mezz’ora Piccoli, lanciato in profondità da Fagioli, sciupa la chance del raddoppio davanti all’estremo difensore. La seconda rete arriva comunque a inizio ripresa: Ndour inventa, Fortini rifinisce con un cross preciso e Dzeko conclude di prima intenzione per il 2-0.

Gli austriaci si rendono pericolosi solo al 65’ con Seidl, che calcia dalla distanza trovando la deviazione di De Gea sulla traversa. Nel finale, dopo una fase priva di grandi emozioni, la squadra di Italiano chiude i conti: all’88’ Gudmundsson, servito da Kouadio, firma il definitivo 3-0. Tre punti che mantengono la Fiorentina a punteggio pieno nella League Phase della Conference League.