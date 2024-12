Simone Muratore lascia il calcio giocato ma non il mondo del calcio. Quattro giorni dopo aver annunciato il ritiro a causa di un neurocitoma al ventricolo sinistro, il 26enne di Cuneo è infatti entrato – o meglio tornato – a far parte della famiglia della Juventus. Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, i bianconeri hanno infatti dato il bentornato a Muratore, che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico del settore giovanile.

Il comunicato della Juve

E’ un bel ritorno, quello che siamo felici di annunciare oggi: quello di Simone Muratore, che ha da poco iniziato la sua nuova avventura come collaboratore tecnico nel nostro settore giovanile.

Il mondo Juventus Youth è un ambiente che Simone conosce molto bene, avendolo frequentato per tanti anni, fino al 2018. Da quell’anno al 2020 Muratore è stato in pianta stabile nella Next Gen, giocando 54 partite fra Campionato e Coppa Italia di categoria e andando in rete 3 volte. Sempre in quegli anni (più precisamente nella stagione 19/20), è sceso in campo 5 volte con la Prima Squadra, una delle quali in Champions League.

Passato all’Atalanta, Simone ha giocato per due stagioni in prestito, prima alla Reggiana in B e poi nella squadra portoghese del Tondela, e poi si è dovuto fermare per motivi di salute.

Ora, Simone ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.