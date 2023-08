Mazzone, il nipote Alessio: “Sei parte di me, divulgherò per sempre il tuo nome ovunque”

All’indomani dell’ultimo saluto a Carlo Mazzone, il nipote Alessio Lancianese, ha voluto pubblicare una lunga lettere sui sociale dedicata al nonno recentemente scomparso: “Vorrei venire a darti un bacio angelo mio e poi girarmi verso la tua poltrona e trovarti lì a guardare la televisione insieme a me! Mi sento in dovere di scrivere questo messaggio come se stessi parlando con te! Per TE, per me è anche per tutti voi che ci siete sempre stati anche in questi 6 bellissimi anni!. Sei la persona più importante della mia vita nonno, sei il mio idolo, sei il più bell’esempio da seguire, sei l’ispirazione più bella che ci sia per crescere! Quando la gente scopre che sono tuo nipote mi dice sempre: ‘ho iniziato ad amare il pallone grazie a tuo nonno, devi essere fiero di essere suo nipote ogni giorno perché tuo nonno è ed è stato un esempio per tutti, sia nel calcio che nella vita quotidiana’. E io nel sentire queste frasi non posso fare altro che essere fiero e cercare di non deluderti mai… Tra tanti anni racconterò di te ai giovani che iniziano a calciare quel bellissimo pallone, il tuo pallone, e dirò chi è stato CARLO MAZZONE e che cosa hai fatto! Divulgo e divulgherò per sempre il tuo nome ovunque andrò perché sei parte di me e perché meriti che il tuo nome sia sempre ricordato!”.

“Adesso – ha proseguito nella lettera – molte cose non potremmo farle insieme, ma sono sicuro che ci sarai sempre in qualsiasi cosa farò, so che sarai sempre lì al mio fianco a sostenermi e a darmi un consiglio quando sto per sbagliare qualcosa! Vorrei essere un giorno almeno un quarto di quello che sei stato tu! Sei il mio idolo, sei leggenda e adesso sei il mio bellissimo angelo custode! Ti porteremo sempre con noi, e tu sarai sempre con noi, proprio lì accanto a noi! Hai vinto le cose più belle della vita, l’amore della tua famiglia e dei tuoi cari e l’amore della tua gente che mai si scorderà di te! Siamo fieri, onorati e orgogliosi di portare avanti il tuo nome! La tua bellissima famiglia! La tua fantastica squadra!”.

“Per i tuoi 80 anni ho aperto i tuoi account social per far sì che i tuoi tifosi, che ti hanno sempre amato, potevano avere un piccolo contatto ancora con te! L’ho fatto perché anche a distanza di anni dovevi sentire ancora il loro affetto e il loro amore nei tuoi confronti da loro, i tuoi tifosi! Quei tifosi che sono la parte bella del calcio come dici sempre tu, ai quali hai voluto tanto bene! Io non posso fare altro che dire GRAZIE GRAZIE GRAZIE A TUTTI VOI, che in questi 6 bellissimi anni avete, anche con un semplice like, fatto sentire il vostro amore nei confronti di nonno!”, ha aggiunto Alessio.

“Grazie perché in questi 6 anni lo avete sempre ricordato e avete scritto sempre parole bellissime, quindi non posso fare altro che dirvi GRAZIE E CHE VI VOGLIO BENE ANCHE IO! È stato bellissimo ‘lavorare’ per i suoi social e vederlo crescere con amore e passione grazie soprattutto a VOI! VI VOGLIO BENE! Mi manchi già tantissimo amore mio! Stammi vicino perché ho bisogno di te più che mai adesso, ma ti prometto che sarò forte come lo sei sempre stato tu! Riposa in pace e proteggici da lassù! Grazie di tutto! Grazie marito! Grazie papà! Grazie nonno! Grazie bis nonno! Grazie suocero! Grazie MISTER! Signore e signori mi chiamo Alessio Lancianese e mio nonno si chiama CARLO MAZZONE”, ha concluso il nipote dell’ex tecnico.