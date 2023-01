Mauro su Vialli: “Uomo incredibile, avrebbe voluto fare il presidente della Samp”

“Con le parole è difficile: l’ho visto dieci giorni fa a Londra ed era in condizioni molto critiche. Era difficile comunicare con lui. Ogni due ore, per circa dieci minuti, riusciva a essere lucido: abbiamo parlato della Samp, della Juve e della nostra Fondazione”. Queste le parole di Massimo Mauro, ai microfoni del Tg1, in ricordo di Gianluca Vialli, grande amico col quale ha creato la “Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport” a supporto della ricerca sulla SLA e sul cancro. “Lui mi ha chiesto di andare a salutarlo e per fortuna sono riuscito a vederlo a Londra. Era un uomo credibile e aveva una vera leadership. Negli ultimi anni ha vissuto un’esperienza straordinaria in Nazionale, che gli ha dato tanto entusiasmo, e di questo ringrazio la Figc. Lascia due bimbe e una moglie fantastiche. L’unico suo grande rammarico è non essersi potuto occupare della Samp. Avrebbe voluto tanto fare il presidente del club blucerchiato e aiutare la ‘sua’ Sampdoria”, ha concluso Mauro.