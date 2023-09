Marsiglia, Gattuso si presenta: “O finisco tra le prime quattro o vado a casa”

Parole forti ed importanti quelle che sono state pronunciate da Rino Gattuso come nuovo allenatore del Marsiglia. Il tecnico ha fissato l’obiettivo di finire nelle prime quattro della Ligue 1 francese. Queste le sue parole.

Gattuso: “Chiedo scusa se non parlo ancora francese. Cercherò di imparare. Abbiamo discusso per cinque ore, ma la scelta del Marsiglia è stata semplice: è l’unico club francese che abbia vinto la Champions League, e una squadra che ha dei valori. So che qui l’atmosfera è calda, ma questo non mi spaventa: io ho allenato a Napoli. Il Vélodrome è uno dei rari esempi di stadio europeo paragonabile a quelli del Sudamerica. C’è davvero un’atmosfera incredibile, trema tutto. Dell’OM ricordo Tapis, Papin, Deschamps, è un club ha una grande storia. Qui c’è molta pressione ma, come dicevo, ho allenato a Napoli e le due città sono un po’ simili. Vorrei giocare partendo molto basso, voglio una squadra compatta, che sudi la maglia che giochi proprio da squadra. Quando sbagliamo un passaggio e perdiamo il possesso, dobbiamo avere voglia di riconquistarlo subito, e non bisogna strillare contro un compagno. Ma ora la priorità è ritrovare l’entusiasmo. Comunque, parlando di moduli, non mi piace avere due linee da 4, non sono un tifoso del 4-4-2. Preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1. La parola d’ordine è Europa. Nel mio contratto c’è un’opzione legata all’Europa (qualificazione in Champions, ndr) quindi ho interesse a finire tra le prime 4, altrimenti vado a casa. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita e garantire che i tifosi siano felici di venire al Vélodrome“.