Marchisio: “Ludopatia? Problema dei giovani, da combattere come alcol e droga”

L’ex centrocampista della Juventus Marchisio ha parlato ai microfoni di SportMediaset del problema della ludopatia tra i giovani: “Sono sempre più frequenti i problemi di ludopatia tra i giovani e questo dovrebbe preoccupare maggiormente. La ludopatia è un tema molto delicato e può essere causata da problemi di droga o alcol. Bisogna indagare su questo fenomeno. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, aspetteremo i verdetti. Al momento ci sono tante notizie non vere. Tutto questo non aiuta il movimento calcistico e la Nazionale”. Marchisio ha concluso soffermandosi sul campionato italiano: “L’Inter ha molto certezze e una rosa importante. Anche la Juventus ha un ottimo organico, ma deve ritrovare le sue certezze. Allegri e i giocatori devono trovare continuità di risultati. Con quella si potrà puntare a qualcosa di più grande”.