Mantova-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Trento, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista ospita una sfidante di tutto rispetto e che ha dimostrato una certa solidità nel corso di questa prima parte di campionato. Per i lombardi però non esiste un freno, vista la voglia e l’appetito di approdare in Serie B dopo tempo. Il match fra Mantova e Trento partirà dalle 14.00 in diretta su Sky Sport 252 e NOW.

