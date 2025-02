Roberto Mancini si trova al momento senza panchina dopo aver terminato, in maniera tutt’altro che piacevole, la sua esperienza come commissario tecnico dell’Arabia Saudita.

L’ex CT della Nazionale ha ricoperto il ruolo di selezionatore in Arabia dal 27 agosto 2023 al 24 ottobre 2024, raggiungendo gli ottavi di finale della Coppa D’Asia del 2023, in cui è stato poi eliminato ai calci di rigore dalla Corea del Sud. Quella araba è stata per il Mancio un’esperienza poco felice, una situazione che fin dal primo momento è stata delicatissima anche a causa dell’impatto mediatico che ha avuto il suo arrivo.

L’aver accettato la panchina della Nazionale dell’Arabia Saudita a pochi giorni dalle sue dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana, infatti, ha generato non poche polemiche in Italia. Polemiche con cui Mancini ha dovuto convivere per mesi e che, probabilmente, porterà sul groppone ancora per molto tempo. Molti infatti non gli hanno ancora perdonato l’addio e le modalità con cui è stato fatto, nonostante all’ex CT sia legato il ricordo più bello della storia recente del calcio italiano, ossia la vittoria dell’Europeo nell’estate del 2021.

Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un suo possibile ritorno in panchina alla guida di qualche club italiano, con i rumors su un suo possibile arrivo sulla sponda giallorossa della Capitale che hanno tenuto banco per settimane. In nessun caso, però, Mancini è tornato sulla panchina, visto l’arrivo di Ivan Juric a sostituire Daniele De Rossi e di Claudio Ranieri a sostituire Ivan Juric. Ora, però, per il tecnico di Jesi potrebbe essere arrivato il momento di tornare in panchina.

Il Botafogo vuole Roberto Mancini: è il primo della lista

Dopo la straordinaria doppietta con la conquista della Copa Libertadores prima e del campionato brasiliano poi, il Botafogo sarà costretto a trovare sul mercato il nuovo allenatore. Il tecnico che ha condotto i bianconeri a questo stupendo doppio successo, Artur Jorge, ha infatti deciso di salutare il Brasile e di volare in Arabia Saudita per allenare l’Al Rayyan.

Per sostituirlo la società brasiliana avrebbe individuato in Roberto Mancini il nome perfetto. Il CT Campione d’Europa con l’Italia, infatti, è tra i nomi più importanti al momento disponibili sul mercato e non sarebbe certo nuovo ad esperienze in terra straniera. Stando a quanto riportato da ‘GloboEsporte” Mancini avrebbe avuto un incontro con John Textor, proprietario del Botafogo (e del Lione) per cercare di trovare un accordo.

In lista ci sarebbero anche Rafa Benitez e l’ex CT del Brasile Tite, ma Mancini sembra essere il preferito della dirigenza bianconera.