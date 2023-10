Manchester United: si ferma Casemiro, infortunio in nazionale per il brasiliano

Casemiro rimarrà in Brasile per curarsi a seguito di un infortunio rimediato in nazionale, dove la Seleçao ha affrontato le partite contro Uruguay e Venezuela valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il Manchester United, ha fatto sapere che la decisone è stata presa dal club affinché il centrocampista ex Real Madrid “Si riprendesse nel miglior modo e il più rapidamente possibile”. Il brasiliano salterà la prossima partita di Premier League contro lo Sheffield United.