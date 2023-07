Manchester United, Rashford rinnova fino al 2028: “Il mio sogno è vincere qui”

Marcus Rashford e il Manchester United ancora insieme. L’attaccante classe 1997 ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2028. “Sono arrivato al Manchester United da bambino con un sogno. Provo sempre la stessa passione, orgoglio e determinazione indossando questa maglia. Ho già vissuto esperienze straordinarie in questo incredibile club, ma c’è ancora molto da fare e rimango determinato”.

John Murtough, Ad del club, ha poi proseguito: “Da quando è entrato a far parte della nostra Academy 18 anni fa, ha incarnato ciò che serve per avere successo come giocatore. È un talento cristallino ma anche umile. Può continuare a crescere fino a diventare uno dei migliori attaccanti del mondo”.