Manchester United, Onana vola in Coppa d’Africa: con il Camerun dopo il match contro il Tottenham

Il Manchester United dirà addio, ma solo temporaneamente, ad Andrè Onana. Il portiere, che finora non ha lasciato un grandissimo marchio positivo per usare un eufemismo, si dovrà unire con la sua nazionale del Camerun per partecipare alla Coppa d’Africa.

Secondo quanto riportat da The Athletic, grazie ad un accordo fra i Red Devils ed il Camerun Onana rimarrà qualche giorno in più in Inghilterra per preparare insieme alla squadra il match contro il Tottenham, importante, forse decisivo per il futuro di ten Hag in panchina. Dopo il portiere volerà in Africa dove raggoingerà i compagni di nazionale del Camerun.