Manchester United, ipotesi ritorno al Borussia Dortmund per Sancho

L’avventura di Jerome Sancho al Manchester United potrebbe chiudersi con tante ombre e poche luci. Il ritorno dell’inglese in Germania infatti non sarebbe un’ipotesi da scartare, in quanto il club tedesco sarebbe pronto a riaccogliere l’esterno. Soprattutto dopo i litigi con ten Hag dei giorni scorsi, Sancho sarebbe il primo della lista dei partenti in casa Red Devils.

Secondo i media inglesi, Sancho potrebbe tornare in Bundesliga per rivestire la maglia del Borussia Dortmund. Dopo l’esperienza, fino a qui, infelice in Inghilterra l’esterno vorrebbe ritornare in giallonero. La trattativa potrebbe decollare se i Red Devils dovessero accettare la formula del prestito oneroso per rivalutare il giocatore che arirva da un periodo estremamente negativa.