Manchester City, in vista del Liverpool col dubbio Haaland. Guardiola: “Vediamo come va ultimo allenamento”

Giornata di vigilia per il Manchester City di Pep Guardiola che sabato 1 aprile sfiderà all’Etihad il Liverpool di Jurgen Klopp. Il match, che per tanti anni ha deciso la Premier League, potrebbe non vedere come protagonista Erling Haaland. Il centravanti dei Citizens è alle prese con il recupero dall’ultimo infortunio che lo ha costretto a dare il forfait alla sua Norvegia nelle Qualificazioni all’Europeo. Guardiola ha trattato il tema in conferenza stampa, ma non solo. Un commento anche sulla rivalità sportiva con Kloop.

Le parole di Guardiola su Haaland: “Haaland sta recuperando, vediamo come si sente nell’ultimo allenamento“. Sulla sfida fra lui e Klopp: “Io e Klopp ci conosciamo ormai da anni. Ogni squadra può avere alti e bassi ma la mia opinione sul Liverpool è sempre la stessa, che vinca la Champions o abbia alti e bassi, sarà sempre un grande avversario. Ci aspetta un calendario duro, con tante partite, ma la cosa più importante è che dopo tanti anni siamo sempre lì a lottare“.