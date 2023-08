Manchester City, vicino l’arrivo di Gvardiol: andranno 90 mln al Lipsia

Josko Gvardiol sarà del Manchester City. Come riporta la stampa inglese, è stato raggiunto l’accordo col Lipsia per 90 milioni di euro, il secondo difensore più caro nella storia della Premier League: il primato resta a Harry Maguire con 93 mln. Gvardiol dovrebbe raggiungere la città nei prossimi giorni per le visite mediche e il suo arrivo potrebbe spingere verso l’addio Aymeric Laporte.