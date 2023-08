Bologna, Thiago Motta: “Ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A”

“Dobbiamo continuare a lavorare, ma non dobbiamo dimenticare il contesto. L’entusiasmo e l’aspettativa che c’è tra la nostra gente non possiamo tradirla. Dobbiamo prendere atto di questo momento. Manca qualità perché ad oggi non siamo in grado di competere in Serie A. Il nostro grande obiettivo è continuare a competere con tutte le squadre della Serie A e ad oggi non siamo in grado”. Sono le parole del tecnico del Bologna Thiago Motta in collegamento con Radio Nettuno Bologna Uno, dopo l’amichevole vinta in Olanda contro l’Utrecht con i gol di Zirkzee e De Silvestri. “Non dobbiamo dimenticare i 14000 abbonati che sono la dimostrazione di grande amore e affetto – aggiunge -. Sono la dimostrazione che ci credono, è un voto di fiducia. In questo momento in città si vive un’aria di voglia di vivere ancora queste emozioni, ma oggi siamo in difficoltà perché non siamo ancora a quel livello, è ovvio”. E ribadisce: “La città e 14000 abbonati si aspettano qualcosa di diverso, dobbiamo investire e portare la qualità che manca per poter competere in Serie A e nello spogliatoio, perché conosco bene i miei ragazzi e il mio spogliatoio e hanno bisogno anche loro di questo”.