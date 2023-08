Empoli, Caprile: “Vicario tra i migliori. Sento la pressione ed è uno stimolo”

L’erede di Guglielmo Vicario all’Empoli è un giocatore che, come il nuovo portiere del Tottenham, in Serie A ci è arrivato dopo la gavetta. Con la differenza che Elia Caprile, nuovo estremo difensore azzurro in prestito dal Napoli, l’esperienza in Inghilterra l’ha già fatta, con la maglia del Leeds. Ora l’ex Bari vuole prendersi l’Empoli, quella che lui definisce “la piazza giusta per affrontare per la prima volta il campionato di serie A”. “L’esperienza inglese mi ha lasciato molto sia a livello di campo, che personale. All’estero si vive e si gioca il calcio in maniera diversa: i mister ti allargano la mente. Qui a Empoli – ha aggiunto Caprile – tanti giovani: entrare a far parte di questo gruppo è facile. Gli ‘anziani’ del gruppo è gente con esperienza che ci sprona e da cui noi tutti possiamo prendere qualcosa”. “Vengo al posto di Guglielmo (Vicario, ndr), che ha preso il volo andando a giocare in Premier League – aggiunge -. Negli ultimi due anni è stato tra i migliori portieri, se non il miglior portiere in serie A con Maignan. Questa pressione la sento, ma la cosa mi inorgoglisce ed è uno stimolo per me per migliorare e per arrivare col lavoro al suo livello”.