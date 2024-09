Manchester City, Rodri è stato operato a Madrid: intervento riuscito

È perfettamente riuscito l’intervento di ricostruzione dei legamenti a cui si è sottoposto a Madrid Rodri, centrocampista del Manchester City. L’operazione è stata effettuata dal dottor Manuel Leyes, che in passato aveva già operato altri giocatori come Thibaut Courtois e Eder Militao. Con ogni probabilità, la stagione di Rodri – che si è infortunato al ginocchio destro nel match contro l’Arsenal – è già volta al termine. Qualora il recupero dovesse precedere come da programma, tuttavia, potrebbe tornare in campo in occasione del Mondiale per club con il City oppure alle Final Four di Nations League se la Spagna riuscisse a qualificarsi.

“Purtroppo abbiamo ricevuto la peggiore notizia ma queste cose succedono”, ha spiegato Pep Guardiola. “Saremo lì per supportarlo nel suo recupero passo dopo passo. Quello che ci offre lui non ce lo offre nessun altro giocatore. Ma gli altri possono tutti insieme sostituire ciò che Rodri ha rappresentato da quando è arrivato a Manchester. Dovremo farlo come squadra e trovare il modo di giocare molte partite senza un calciatore importante per noi”, ha detto il tecnico dei Citizens.