Manchester City, si lavora per l’ampliamento dei posti dell’Etihad: presentato progetto per capienza di 60mila posti

Il Manchester City lavora al futuro e per avere sempre più spettatori al suo seguito. L’Etihad Stadium è la casa dei Citizens da molti anni, con tantissimi tifosi che seguono la squadra di weekend in weekend. Per raggiungere un livello ancora più alto ci sarebbe in serbo un progetto per ampliare la capienza dei posti a sedere nella dimora di Haaland e compagni.

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato presentato un progetto per ampliare lo stadio fino a 60mila spettatori a fronte dei 54mila circa di oggi. Il progetto per cui la proprietà è fiduciosa comporterebbe uno sforzo economico di 300 milioni di sterline con gli interventi che riguarderebbero la North Stand e potrebbero essere completati nel giro di tre anni dal loro inizio. Inoltre, sempre nello stesso progetto sarebbero pronti ad essere introdotti anche una nuova fan zone da 300 posti, un nuovo negozio ufficiale e un museo del club, oltre a un albergo da 400 posti letto.