Manchester City su Kimmich: nell’affare potrebbe rientrare Cancelo

Joshua Kimmich nel mirino del Manchester City. La trattativa per portare il tedesco in Inghilterra potrebbe accendersi nella prossima sessione di mercato: Guardiola avrebbe chiesto proprio il duttile giocatore del Bayern Monaco per l’estate. Difficile comunque che il club abaverese si privi di un ragazzo che considera una bandiera del club. La carta per poter cambiare qualcosa potrebbe essere Joao Cancelo, fuori dai radar del tecnico spagnolo.

Secondo il Mirror, l’ultima grande idea del Manchester City sarebbe Joshua Kimmich. Il duttile giocatore del Bayern Monaco sarebbe un’esplicita richiesta di Pep Guardiola, il quale sarebbe convinto che con il tedesco si potrebbe migliorare una squadra difficilmente migliorabile. La carta per far saltare il banco potrebbe essere Cancelo che al momento risiede in Baviera ma di proprietà del City. Il diritto di riscatto fissato dal City ammonta a 70 milioni di euro. Troppi per il Bayern che avrebbe già deciso di non esercitare il diritto. Chiaramente se Cancelo venisse inserito nella trattativa Kimmich tutto potrebbe cambiare.