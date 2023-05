Italia U17, Corradi: “Contro la Serbia partita molto importante, sono certo che saremo pronti”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 17, Bernardo Corradi, alla vigilia della partita decisiva contro la Serbia valevole per gli Europei di categoria, ha parlato in conferenza stampa: “Visti i risultati della prima giornata, questa partita diventa estremamente importante. Contro la Spagna abbiamo speso molte energie a livello fisico e abbiamo dovuto recuperare. Con un risultato positivo il recupero sarebbe certamente stato più facile perché le vittorie aiutano a non far sentire la fatica. Ad ogni modo la squadra si è allenata molto bene, facendo attenzione ad alimentazione e riposo. Sono certo che saranno pronti per la partita di domani“.