Atp Ginevra 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 22 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 22 maggio del torneo Atp di Ginevra 2023. Si inizia ad entrare nel vivo dopo le prime partite giocate la domenica, con l’esordio di altre teste di serie: Adrian Mannarino sfiderà Krajinovic, mentre sul Court 1 Zapata Miralles è atteso dal qualificato Sachko. Interessante la sfida che aprirà il programma tra Jarry e il serbo Lajovic, mentre la sessione del tardo pomeriggio sarà aperta dall’idolo loale Huesler contro Wu.

CENTER COURT

Ore 11:30 – Jarry vs Lajovic

a seguire – (8) Mannarino vs Krajinovic

a seguire – (Q) Rincon vs Carballes Baena

Ore 18:00 – Wu vs Huesler

a seguire – Bublik vs Giron

COURT 1

2°match dalle 11:30 – (7) Zapata Miralles vs (Q) Sachko