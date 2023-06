Manchester City-Inter, De Bruyne: “Inseguiamo la Champions da tanto. Vincerla sarebbe fantastico”

Per Kevin De Bruyne la strada che porta alla Champions League segna un’ultima tappa: Istanbul, la sfida contro l’Inter in finale. Il trequartista belga ha parlato in conferenza stampa della partita che attende lui ed i suoi compagni di squadre.

Queste le parole di De Bruyne: “Abbiamo studiato bene l’Inter, sappiamo di cosa sono capaci sia come squadra che a livello di singoli. Non ci aspettiamo una partita troppo aperta come spazi, è una finale. Dovremo cercare di giocare come sappiamo, con fiducia. Così, alla fine potremmo trovare occasioni e segnare gol. Abbiamo perso due anni fa, capita. Dobbiamo imparare da quello e domani abbiamo un’altra occasione di dimostrare che possiamo vincere questa coppa. Se vinci la Champions ottieni una delle cose più prestigiose che puoi vincere, sia come squadra che come giocatore. Domani abbiamo la possibilità di provarci. Sono qui da tanto tempo, ci sono stati momenti incredibili. Alti e bassi, giochiamo questa competizione da tempo e non siamo riusciti a vincere: penso che abbiamo fatto bene, se riuscissimo a vincerla sarebbe ovviamente fantastico per tutti“.

Ed ancora: “Penso che chiunque avrebbe tutte le energie del mondo, per una gara così. Se stai bene, puoi giocare per tutto l’anno. Se sei in forma, puoi giocare ogni 2-3 giorni. La cosa più complicata è il recupero a livello mentale. Però non vedo che problemi possano esserci in una finale di Champions: domani entrambi i giocatori avranno tutte le energie del mondo”. Sul feeling con Haaland: “Sto benissimo con mia moglie. Scherzi a parte, il feeling che abbiamo in campo è difficile da spiegare: a volte io capisco cosa vuole e lui capisce cosa voglio. Ci colleghiamo bene e direi che siamo riusciti ad aiutare bene la squadra finora. Spero che domani sappia quello che sa fare“.