Manchester City-Inter, Cambiasso: “Fa male perdere. Grazie ragazzi”

Esteban Cambiasso è tornato sulla sconfitta in finale di Champions League dell’Inter contro il Manchester City. Nonostante una grande partita, gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a pareggiare l’incontro nei tempi regolamentari. Cambiasso ha parlato del match, sottolineando il fatto che la sconfitta possa far male.

L’importante per il Cucu è l’essere stati presenti nel campo ed aver giocato la finale di una competizione tanto prestigiosa, quale la Champions League. Le parole di Cambiasso: “Fa male questa sconfitta? Assolutamente sì, ma è sempre peggio non esserci. Grazie ragazzi, forza Inter”.