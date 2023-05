Manchester City, Guardiola: “Il Real Madrid riposerà più di noi? Bisogna adattarsi”

Di mezzo il campionato, la Premier League e la Liga, ma sia Manchester City che Real Madrid sembra che stiano pensando al ritorno della semifinale di Champions League in programma nel prossimo mercoledì 17 maggio. Uno scontro che per molti, se non per tutti, rappresenta il meglio che l’Europa calcistica ci può dare in questo momento. A parlare del ritorno con il Real è stato Pep Guardiola che in conferenza stampa ha così affrontato l’argomento riposo.

Le parole di Guardiola: “Sono abbastanza sicuro che la Premier League voglia aiutare le squadre, non metterle a disagio. Ma è il calendario, bisogna adattarsi. Avremmo preferito giocare sabato, così avremo un giorno in meno per prepararci al Real ma un giorno in più per recuperare in vista dell’Everton. Devo adattarmi, il calendario è quello che è. tutti sono pronti a dare il proprio contributo. Durante quella partita non abbiamo avuto bisogno di fare sostituzioni ma ovviamente tutti saranno importanti, ci aspettano ancora tante partite, quattro delle quali in Premier dove sarà importante restare lì, padroni del nostro destino“.