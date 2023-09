Manchester City, Guardiola: “Pensare ora a ripetere Treble sarebbe un errore”

Pep Guardiola ha parlato della prima parte di stagione messa in atto dal suo Manchester City. Il tecnico spagnolo ha chiarito che in questo momento non si può prevedere cosa accadrà e quale sarà il cammino della sua squadra fino a maggio. Queste le parole di Guardiola in conferenza stampa.

Guardiola: “E’ bello essere ambiziosi ma l’ambizione deve riguardare la prossima partita. Se a maggio saremo in corsa su tutti i fronti, allora potremo pensarci ma farlo a fine settembre potrebbe essere un errore. Tutti i calciatori vogliono lottare per vincere dei trofei ma il problema è la mancanza di riposo, soprattutto mentale. E non nella singola stagione ma nel corso degli anni. E la situazione non migliorerà visto che in Champions ci saranno più squadre. Domani è importante ma lo sono ancora di più le prossime gare con Wolverhampton, Arsenal e Lipsia. Devo tenere in considerazione lo sforzo richiesto in questo periodo e gli infortuni altrimenti saranno guai”