Maguire lascia il Manchester United, andrà al West Ham per 35 mln

Harry Maguire saluta il Manchester United e raggiunge il West Ham. Dopo 4 anni, il difensore cambia maglia per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Gli Hammers hanno inseguito l’inglese per tutta l’estate, nonostante su di lui ci fossero anche Chelsea e Tottenham,. A sbloccare la trattativa tra i club, un’offerta congiunta da parte del club di 70 milioni di euro per Maguire, 30 anni, e Scott McTominay, 26.