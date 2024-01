Luis Rubiales insiste: “Hermoso sta mentendo, le ho chiesto il permesso per il bacio ed era d’accordo”

“Le ho chiesto il permesso e lei mi ha detto che andava bene. Lo sappiamo tutti e due, se ora dice di non averlo sentito allora sta mentendo”. Luis Rubiales, intervistato da Diario Sport, insiste sulla sua versione del bacio a Jenni Hermoso che ha provocato un procedimento giudiziario e la sua rimozione dalla guida della Federcalcio di Spagna. L’ex numero uno ha ribadito come quello in Australia dopo la vittoria dei Mondiali femminili con la calciatrice più forte della Nazionale iberica fosse consensuale, fatto smentito dalla giocatrice.