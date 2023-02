Luciano Moggi a bordocampo durante Napoli-Juventus Primavera: procura Figc apre inchiesta

La Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un’inchiesta perché Luciano Moggi, radiato per i fatti di Calciopoli, lo scorso 14 gennaio era a bordocampo durante Napoli-Juventus del campionato Primavera. Procura federale che, subito dopo aver appreso la notizia a mezzo stampa corredata da immagini chiare, ha aperto un fascicolo d’indagine sull’accaduto. La violazione, qualora dovesse essere verificata, riguarderebbe la presenza a bordocampo di una figura non presente né in lista gara né tra gli accreditati aggravata nel caso di Moggi dalla radiazione, ovvero “la preclusione a vita alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Figc”. Mercoledì è stato ascoltato Gianluca Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri, che come evidenziato dalle immagini quel giorno sul campo di Cercola si è intrattenuto a lungo con Moggi.