Liverpool, Klopp: “Europa League? Prenderemo ciò che il campionato ci darà”

Il Liverpool di Jurgen Klopp deve fare i conti con una classica di Premier League non tanto soddisfacente. I Reds infatti rischiano di non partecipare la qualificazione alla prossima Champions League che attualmente dista sette distanza. Più concreta la possibilità di qualificarsi in Europa League. Su questo argomento ha parlato il tecnico del Liverpool in conferenza stampa.

Le parole di Klopp: “Europa League? Prenderemo quello che arriverà. Non abbiamo iniziato la stagione pensando che sarebbe stato fantastico qualificarci per l’Europa League ma questa annata ci ha insegnato alcune cose e va bene così, se sarà Europa League, sarà Europa League. Vogliamo però creare i presupposti per qualificarci per il miglior scenario possibile. Il fatto di aver vinto le ultime tre partite non deve farci parlare di continuità anche se può essere l’inizio di qualcosa. Ma per quello che è successo durante la stagione, non possiamo dire di essere fuori pericolo. In generale quello che ci è mancato è stata la costanza, è quello che dobbiamo cambiare e su cui stiamo lavorando. E qualunque cosa accada ora, queste ultime sette, otto, nove, dieci settimane saranno molto importanti per la prossima stagione“.